『Independent Raw Truck 139【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 12時 04分に出品され03月28日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Independent Raw Truck 139
【商品説明】
・サブタイプ： 標準、標準、標準、標準。
・シングルトラック。
・ハンガー。 149ミリ、137ミリ、144ミリ、156ミリ。
・重量： 387， 402， 394， 376。
・高さ： 55ミリ、55ミリ、55ミリ、55ミリ。
【サイズ】
高さ : 3.56 cm
横幅 : 7.37 cm
奥行 : 19.56 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
746 入札履歴
終了
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