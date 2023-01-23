『セイコー クロック 掛け時計 電波 アナログ カレンダー温度 湿度 表示 連続秒針 03:黒 01:直径35cm BC405K【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 22時 07分に出品され04月27日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セイコー クロック 掛け時計 電波 アナログ カレンダー温度 湿度 表示 連続秒針 03:黒 01:直径35cm BC405K
【商品説明】
・2099年までのフルオートカレンダー機能
・ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
・原産国:中国
・本体サイズ:直径35.0x5.2cm
・温度・湿度表示 温度測定範囲:0~40 測定精度:±2 湿度測定範囲:20%RH~90%RH 測定精度:±10%RH(25)
・素材・材質:プラスチック枠(黒塗装)、前面ガラス
・電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)
・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8520円
673 入札履歴
終了
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