『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ からくり スモールワールドノエルS 30曲 メロディ 白 Small World 4MN5【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 14時 08分に出品され04月06日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ からくり スモールワールドノエルS 30曲 メロディ 白 Small World 4MN5



【商品説明】

・サイズ:44.7×32.6×8.4cm

・機能:ステップ秒針/夜眠る秒針/音量調節付/毎正時オーロラサウンドメロディ

・素材・材質:PS

・電池が必要な商品です



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。