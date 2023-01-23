『STAGE EVOLUTION (ステージエボリューション) フォグリキッド 水性 ４L ヘビータイプ 2個セット FLH4【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 07時 47分に出品され04月05日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他照明器具

【商品名】

STAGE EVOLUTION (ステージエボリューション) フォグリキッド 水性 ４L ヘビータイプ 2個セット FLH4



【商品説明】

・STAGE EVOLUTIONスモークマシン用

・タイプ：フォグリキッド水性

・容量：4リットル（1個当たり）

・煙が消えるのが遅いヘビータイプ

・長時間、煙が消えずに滞留するヘビータイプのフォグリキッド 2個セット



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。