『STAGE EVOLUTION (ステージエボリューション) フォグリキッド 水性 ４L ヘビータイプ 2個セット FLH4【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 07時 47分に出品され04月05日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他照明器具
【商品名】
STAGE EVOLUTION (ステージエボリューション) フォグリキッド 水性 ４L ヘビータイプ 2個セット FLH4
【商品説明】
・STAGE EVOLUTIONスモークマシン用
・タイプ：フォグリキッド水性
・容量：4リットル（1個当たり）
・煙が消えるのが遅いヘビータイプ
・長時間、煙が消えずに滞留するヘビータイプのフォグリキッド 2個セット
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
608 入札履歴
終了
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