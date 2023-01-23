『スーツケース fancywonderland TY001 TSAロック ファスナータイプ 2年間修理保証 ブラック Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 02時 59分に出品され03月24日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャリーバッグ、スーツケース

【商品名】

fancywonderland スーツケース TY001 TSAロック ファスナータイプ 2年間修理保証 ブラック Sサイズ

fancywonderland



【商品説明】

・※製造時期により、部品・サイズ・カラーなどの仕様が画像と若干異なる場合がございます。※画像と実物のカラーにつきましては、撮影時の光加減やお客様のブラウザによって、実際のイメージと若干異なる場合もございます。

・Sサイズ 機内持ち込み可能【外寸】 縦57cm、横幅37cm、奥行き21cm【本体】 縦48cm、横幅32cm、奥行き21cm【重さ】3kg【容量】約33リットル ※小型３辺の合計が115ｃｍ、100席以上の機種なら機内持ち込み可能です。【Mサイズ】【外寸】縦66cm、横幅43cm、奥行き24cm【本体】縦58cm、横



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 4.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。