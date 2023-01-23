『ハリー・ポッター コレクション ウィーズリーファミリーホーム 立体パズル 【並行輸入】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 59分に出品され04月27日 17時 59分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 The Burrow Weasley Family Home・マルチ 標準 W3D-1011

・ハリー・ポッターの世界を立体パズルで作ろう!

・ピース数: 415

・完成サイズ: 幅約22.25cm x 奥行約22.25cm x 高さ約39.25cm

・対象年齢: 14才以上