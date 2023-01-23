『TAMA タマ シンバル・アタッチメント MCA63EN【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 37分に出品され04月15日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TAMA タマ シンバル・アタッチメント MCA63EN
【商品説明】
・スタンドに組み合わせシンバルを追加できるアタッチメント
・パイプ径19.1~28.6mmのスタンドに対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・洗濯バサミのように片手で簡単にスタンドに取り付けられるシステム
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 45.40 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
906 入札履歴
終了
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