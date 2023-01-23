『ムーンスター Vステップ 07 男女兼用 / 28.0cm ホワイト 介護靴 屋外用 室内用 両足用 リハビリシューズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 02分に出品され03月26日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・カジュアルデザインのリハビリシューズ。



【商品仕様】

サイズ／22.0〜30.0cm（1.0cmきざみ）、ワイズ：3E（中敷き外すと5E）

重さ／約300g（片足26.0cm）

材質／表：人工皮革、底材：PU

生産国／日本

屋外＆室内用