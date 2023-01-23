『ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 25.0cm ベージュ 介護靴 屋外用 室内用 両足用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 21時 00分に出品され03月26日 21時 00分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・装具対応のリハビリシューズ。
履き口を大きく広げられるので、装具を付けていても着脱が楽です。
【商品仕様】
サイズ／22.0〜26.0cm（1.0cmきざみ）、ワイズ：3E（中敷外すと5E）
重さ／305g（片足23.0cm）
材質／人工皮革
生産国／日本
屋外＆室内用
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 26.0cm ワイン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 25.0cm ワイン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 24.0cm ワイン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 23.0cm ワイン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 22.0cm ワイン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 26.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 25.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 24.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 23.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 05 婦人用 / 22.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 29.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 28.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 27.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 26.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 25.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 24.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 29.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 28.0cm ブラック 介護靴 屋外用 室内用 両足用
¥ 8511
落札価格8511円
151 入札履歴
終了
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