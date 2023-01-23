『molten モルテン 徳用松やにクリーナー RECL ハンドボール専用滑り止め【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 21時 50分に出品され04月23日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフグッズ、アクセサリー
【商品名】
molten モルテン 徳用松やにクリーナー RECL ハンドボール専用滑り止め
【商品説明】
・日本製グリップ力強化に、水で落とせる松脂
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
128 入札履歴
終了
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