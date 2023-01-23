『molten モルテン 徳用松やにクリーナー RECL ハンドボール専用滑り止め【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 21時 50分に出品され04月23日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 ゴルフグッズ、アクセサリー

【商品名】

molten モルテン 徳用松やにクリーナー RECL ハンドボール専用滑り止め



【商品説明】

・日本製グリップ力強化に、水で落とせる松脂



【サイズ】

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横幅 :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。