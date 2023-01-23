『バボラ (Babolat) テニスシューズ PROPULSE BLAST INDOOR (プロパルス ブラスト インドア) M メンズ イン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 40分に出品され03月07日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ (Babolat) テニスシューズ PROPULSE BLAST INDOOR (プロパルス ブラスト インドア) M メンズ イン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
134 入札履歴
終了
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