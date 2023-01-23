『バボラ (Babolat) テニスシューズ PROPULSE BLAST INDOOR (プロパルス ブラスト インドア) M メンズ イン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 40分に出品され03月07日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) テニスシューズ PROPULSE BLAST INDOOR (プロパルス ブラスト インドア) M メンズ イン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。