『Charming Pet Ranch Roperz Chicken Plush Squeaky Dog Toy 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 52分に出品され03月18日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Charming Pet Ranch Roperz Chicken Plush Squeaky Dog Toyブランド：Charming Pet商品サイズ：Ranch Roperz高さ：13.6 cm横幅：14.5 cm奥行：35.9 cm 商品番号：68558色：Chicken素材：Polyester