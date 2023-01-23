『ディプティック キャンドル - ローズ 190g/6.5oz並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 10時 06分に出品され04月30日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディプティック キャンドル - ローズ 190g/6.5oz並行輸入品



【商品説明】

・190g/6.5oz

・Please write your shipping address in Japanese.

・ローズ

・日本語でお届け先情報を記入してください。



【サイズ】

高さ : 13.41 cm

横幅 : 13.79 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。