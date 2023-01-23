『Fkstyle スクリーンテント蚊帳テント 3m×3m メッシュシート UVカット加工 スクリーン一体型 キャンプ用品 防虫 通気性 収納袋【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 20時 58分に出品され04月17日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fkstyle スクリーンテント蚊帳テント 3m×3m メッシュシート UVカット加工 スクリーン一体型 キャンプ用品 防虫 通気性 収納袋
【商品説明】
・3ｍ×3mの大きさですが圧迫感がないので広く感じます
・サイズ：(約)300cm×300cm×220cm 収納時サイズ：(約)68cm×20cm×15cm ひさし部分サイズ：(約)300cm×175cm×175cm 重量：8kg
・シート素材：150Dオックスフォード生地 メッシュ素材:ポリエステル サイドシート素材：190Tポリエステル生地 フレーム:ファイバーグラス スチール
・メッシュシートの目が細かく虫の侵入を防ぎます 心地よい風を通します サイドシートの生地の裏面にはシルバーコーティングを施しています
・商品内容:テント本体/ロープ×4/ペグ×8/ポール×2/収納袋
【サイズ】
高さ : 23.80 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 69.60 cm
重量 : 8.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
183 入札履歴
終了
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