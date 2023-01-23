『BD/i☆Ris/i☆Ris 8th Anniversary Live 〜88888888〜(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (初回生産限定盤)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 58分に出品され04月03日 08時 58分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 iRis (アイリス あいりす)

2021年2月24日 発売





BD:1

1.ハピラキDream Carnival

2.Ready Smile!!

3.幻想曲WONDERLAND

4.ありえんほどフィーバー

5.Spending

6.TIN TONE

7.イチズ

8.Endless Notes

9.ayatsunagi

10.Color

11.ブライトファンタジー

12.Realize!

13.Happy New World

14.アルティメットMAGIC

15.iRis 8th Anniversary Live 〜88888888〜 -Off Shot Movie-(特典映像1:オフショット映像)

16.ミラクルパラダイス(特典映像2:昼公演LIVE映像)

17.FANTASTIC ILLUSION(特典映像2:昼公演LIVE映像)

18.パズル(特典映像2:昼公演LIVE映像)

19.Shining Star(特典映像2:昼公演LIVE映像)

20.ドリームパレード(特典映像2:昼公演LIVE映像)

21.Ready Smile!!(山北早紀ver， 芹澤優ver， 茜屋日海夏ver， 若井友希ver， 久保田未夢ver， 澁谷梓希ver)(特典映像3:メンバーソロアングルLIVE映像)

22.幻想曲WONDERLAND(山北早紀ver， 芹澤優ver，