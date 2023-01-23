『ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM074 (金属・金工)【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 13時 38分に出品され03月24日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ようこそ！ ココロオドルへ！
刃径(mm):7.4
溝長(mm):38
全長(mm):92
シャンク径(mm):8
表面処理:DXコーティング(TiCN系)
有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
お気に入りでしたら、すぐご購入を！
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.6mm
¥ 8483
育良精機 ライトボーラー用ノス型ドリル NS080 (金属・金工)
¥ 8481
ダイジェット EZドリル(5Dタイプ) EZDL057 (金属・金工)
¥ 8481
ダイジェット:超硬ロングドリル SDSL-050 5mm
¥ 8477
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.3mm
¥ 8475
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.6mm
¥ 8475
ゼロから学ぶ製薬用水システム ／ じほう
¥ 8470
イラストレイテッド 歯周外科ベーシックテクニック ／ クインテッセンス出版
¥ 8470
必ず上達 支台歯形成 ／ クインテッセンス出版
¥ 8470
解剖学講義 ／ 南山堂
¥ 8470
前立腺癌のすべて ／ メジカルビュー社
¥ 8470
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM072 7.2mm
¥ 8465
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 5.7mm
¥ 8458
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 6.3mm
¥ 8458
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 7mm
¥ 8456
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.4mm
¥ 8455
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.5mm
¥ 8455
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.3mm
¥ 8455
落札価格8497円
818 入札履歴
終了
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