『ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM074 (金属・金工)【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 13時 38分に出品され03月24日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ようこそ！ ココロオドルへ！

刃径(mm):7.4

溝長(mm):38

全長(mm):92

シャンク径(mm):8

表面処理:DXコーティング(TiCN系)

有効加工深さ:3D(刃径×3倍)

お気に入りでしたら、すぐご購入を！