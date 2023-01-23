『メイクアップミLEDミラー JM-D475M 調光機能付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 02時 32分に出品され03月30日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ヒロコーポレーション(Hiro Corporation)」より引用"
【商品名】
メイクアップミLEDミラー JM-D475M 調光機能付き
【商品説明】
・光源：LED発光 電源/電流：DC5V/2A コード長さ：180?
・本体サイズ：約幅340×高さ470×奥行85? 本体重量：約2560g
・素材・成分：ガラス・スチール
・調光：センサー長押しで無段階調節可能
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8489円
452 入札履歴
終了
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