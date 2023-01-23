ARENA アリーナ ジュニア 競泳用水着 ハーフスパッツオープンバック クロスバック ARN1010WJ BKYL【お歳暮】

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ARENA アリーナ ジュニア 競泳用水着 ハーフスパッツオープンバック クロスバック ARN1010WJ BKYL 初めて布帛水着に挑戦するスイマーにお勧めの「AQUAFORCE Fusion−Tri」シリーズ。公式大会に出場するために必要なFINA（国際水泳連盟）承認モデルです。布帛素材特有のコンプレッションで筋肉のブレを軽減します。また従来モデル「AQUAFORCE Fusion2」と比較して約80％の力で伸びる素材を採用しており動き易く、着易い布帛水着になっております。