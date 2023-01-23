『ARENA アリーナ ジュニア 競泳用水着 ハーフスパッツオープンバック クロスバック ARN1010WJ BKYL【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 04時 40分に出品され03月16日 04時 40分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ARENA アリーナ ジュニア 競泳用水着 ハーフスパッツオープンバック クロスバック ARN1010WJ BKYL 初めて布帛水着に挑戦するスイマーにお勧めの「AQUAFORCE Fusion−Tri」シリーズ。公式大会に出場するために必要なFINA（国際水泳連盟）承認モデルです。布帛素材特有のコンプレッションで筋肉のブレを軽減します。また従来モデル「AQUAFORCE Fusion2」と比較して約80％の力で伸びる素材を採用しており動き易く、着易い布帛水着になっております。
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落札価格8485円
245 入札履歴
終了
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