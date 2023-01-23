『PMC (ピーエムシー) Brightec ヘッドランプシリーズ マルチリフレクターヘッドライト スクエアタイプ ヘッドランプ単体 ブルーレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 12時 42分に出品され04月02日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PMC (ピーエムシー) Brightec ヘッドランプシリーズ マルチリフレクターヘッドライト スクエアタイプ ヘッドランプ単体 ブルーレンズ 71-0083
【商品説明】
・スクエアタイプ
・ブルーレンズ
・ヘッドランプ単体
・レンズサイズ 横200mm×縦142mm
・付属 H4バルブ 12V(55/60W)
CMR-X075CNV2J5
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8474円
220 入札履歴
終了
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