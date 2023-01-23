『PMC (ピーエムシー) Brightec ヘッドランプシリーズ マルチリフレクターヘッドライト スクエアタイプ ヘッドランプ単体 ブルーレ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 12時 42分に出品され04月02日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,474円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PMC (ピーエムシー) Brightec ヘッドランプシリーズ マルチリフレクターヘッドライト スクエアタイプ ヘッドランプ単体 ブルーレンズ 71-0083



【商品説明】

・スクエアタイプ

・ブルーレンズ

・ヘッドランプ単体

・レンズサイズ 横200mm×縦142mm

・付属 H4バルブ 12V(55/60W)

CMR-X075CNV2J5

【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。