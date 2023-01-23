クロック デザイン 時計 壁掛け時計 おしゃれ 木製掛け時計 両面創意クロック 無垢 木製指針 四角い 木製時計 天然木 連続秒針 静音 部【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

クロック デザイン 時計 壁掛け時計 おしゃれ 木製掛け時計 両面創意クロック 無垢 木製指針 四角い 木製時計 天然木 連続秒針 静音 部



【商品説明】

・?【デザイン】文字盤ももちろん木製、天然木の素材、両面表?のデザイン、お部屋をナチュラルに演出してくれるおしゃれ壁掛け時計。シンプルで場所を選ばずに飾ることができます。ナチュラルな時計は北欧インテリアやキッズインテリアなど、どんなインテリアとも相性抜群。飽きのこないシンプルなデザインなので長くお使いいただけます。軽くて取り付けも簡単！お部屋を可愛く飾ってくれます

・?【素材】：木枠 【サイズ】：直径：約30cm 【電池式】:単3乾電池×1個(別売り) 【取り付け超簡単】背面に取り付け用の金具と取り付け用の無痕フックも付属しておりますので、到着してすぐ飾ることができるのも嬉しいポイント。



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 1.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。