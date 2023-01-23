『【バスケット鉢カバー：ミックスカラー】シェフレラ ‘ハッピーイエロー’ 曲がり7号【黄斑入り】【ホンコンカポック】【ヤドリフカノキ】【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 00時 27分に出品され05月13日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《品種名》
ホンコンカポック（シェフレラ）曲がり仕立て
※こちらは‘ハッピーイエロー’（黄斑入り）の個体をお届けいたします。
《サイズ》
全高：約100cm前後（鉢底からの高さ）
最大幅：約40cm〜約50cm
※こちらはサイズの目安です。季節などにより変動がございますので、あらかじめご了承ください。
《鉢・鉢カバー》
鉢サイズ：7号サイズ（口径：21cm）
鉢カバー：バスケット鉢カバー（バナナリーフ製）
《付属品》
・バスケット鉢カバー：ミックスカラー
・ココファイバー（マルチング材）
・受け皿(プラスチック製)
attention
※画像と同規格の個体を１つお届けします。
※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。
※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。
※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。
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落札価格8470円
243 入札履歴
終了
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