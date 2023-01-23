【バスケット鉢カバー：ミックスカラー】シェフレラ ‘ハッピーイエロー’　曲がり7号【黄斑入り】【ホンコンカポック】【ヤドリフカノキ】【2024年最新】

商品情報

《品種名》

ホンコンカポック（シェフレラ）曲がり仕立て

※こちらは‘ハッピーイエロー’（黄斑入り）の個体をお届けいたします。



《サイズ》

全高：約100cm前後（鉢底からの高さ）

最大幅：約40cm〜約50cm

※こちらはサイズの目安です。季節などにより変動がございますので、あらかじめご了承ください。



《鉢・鉢カバー》

鉢サイズ：7号サイズ（口径：21cm）

鉢カバー：バスケット鉢カバー（バナナリーフ製）



《付属品》

・バスケット鉢カバー：ミックスカラー

・ココファイバー（マルチング材）

・受け皿(プラスチック製)



attention

※画像と同規格の個体を１つお届けします。

※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。

※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。

※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。