『【中古】 Prokofiev プロコフィエフ / プロコフィエフ コレクターズ・エディション（36CD） 〔CD〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 45分に出品され03月07日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
状態:可 / コメント:36CD BOX / 発売日:2023年03月17日 / ジャンル:中古 クラシック / フォーマット:CD / 組み枚数:1 / レーベル:Warner Classics / 発売国:Europe / 商品番号:9029626271 / アーティストキーワード:Prokofiev プロコフィエフ Prokofiev Sergey Prokofiev，Sergey Prokofie・・・
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落札価格8470円
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