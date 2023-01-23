『掛け布団カバー フランスベッド 綿100％ ストライプ ウィレット WILLET ダブル 190×210cm ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 45分に出品され04月03日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 綿100％ ストライプ 掛け布団カバー ウィレット WILLET ダブル 190×210cm ベージュ

フランスベッド 綿100％ ストライプ 掛け布団カバー ウィレット WILLET ダブル 190×210cm



[サイズ]190×210cm

[素材]綿100％

[カラー]ベージュ

[生産国]中国

※8か所ひも付き