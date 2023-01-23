『インターステラ5555 ポスター ダフトパンク 松本零士 グッズ ディスカバリー 映画 約69×102cm /インテリア おしゃれ /リプリント ドイツ-片面【フレーム別】【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 10時 45分に出品され03月22日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『インターステラ5555』のポスターです。フランスのハウステクノデュオ「ダフト・パンク」がアルバム『ディスカバリー』のビデオクリップを、かねてからファンであった松本零士に依頼して作られた67分のアニメです。こちらはオリジナルポスターを再プリントしたポスター（リプリントポスター）になります。
【サイズ：約69×102cm（27×40 inch）】
【種類：German REP-SS（片面印刷）】
【状態：MINT（良好・美品）】
【フレームは別料金】
※原題：Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem [2003]
※監督：竹之内和久/西尾大介
※アルバム『ディスカバリー』：ワンモアタイム/エアロダイナミック/デジタルラブ/仕事は終わらない/クレッシェンドールズ/ナイトビジョン/スーパーヒーロー/ハイライフ/愛の絆/ボイジャー/ヴェリディスクオ/ショートサーキット/素顔で向き合えば/自由をこの手に
フレーム(額縁)やパネルに入れて、おしゃれでアートなインテリアに！
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落札価格8470円
917 入札履歴
終了
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