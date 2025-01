インターステラ5555 ポスター ダフトパンク 松本零士 グッズ ディスカバリー 映画 約69×102cm /インテリア おしゃれ /リプリント ドイツ-片面【フレーム別】【お歳暮】

商品情報

『インターステラ5555』のポスターです。フランスのハウステクノデュオ「ダフト・パンク」がアルバム『ディスカバリー』のビデオクリップを、かねてからファンであった松本零士に依頼して作られた67分のアニメです。こちらはオリジナルポスターを再プリントしたポスター(リプリントポスター)になります。



【サイズ:約69×102cm(27×40 inch)】

【種類:German REP-SS(片面印刷)】

【状態:MINT(良好・美品)】

【フレームは別料金】



※原題:Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem [2003]

※監督:竹之内和久/西尾大介

※アルバム『ディスカバリー』:ワンモアタイム/エアロダイナミック/デジタルラブ/仕事は終わらない/クレッシェンドールズ/ナイトビジョン/スーパーヒーロー/ハイライフ/愛の絆/ボイジャー/ヴェリディスクオ/ショートサーキット/素顔で向き合えば/自由をこの手に



