『BD/TVアニメ/蟲師 続章 其ノ一(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 02時 41分に出品され04月26日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (漆原友紀、中野裕斗、上村祐翔、野田宏海、馬越嘉彦、増田俊郎)

2014年7月23日 発売



CD:1

1.野末の宴

2.囀る貝

3.雪の下

4.夜を撫でる手