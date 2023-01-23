『ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号 日本サッカー協会 検定球 (一般・大学・高生・中学生用) ホワイト/ブラック 貼りボール SV【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 02時 13分に出品され04月01日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミカサ(MIKASA) サッカーボール 5号 日本サッカー協会 検定球 (一般・大学・高生・中学生用) ホワイト/ブラック 貼りボール SV



【商品説明】

・サイズ:5号球(一般・大学・高校・中学校用)

・周囲/68~70? 重量/410~450g

・日本サッカー協会検定球

・材質:人工皮革

・色: ホワイト/ブラック



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。