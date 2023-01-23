『Google Chromecast 正規品 第三世代 2K対応 チャコール GA00439-JP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 52分に出品され04月14日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Google Chromecast 正規品 第三世代 2K対応 チャコール GA00439-JP



【商品説明】

・Chromecastをテレビと電源につなぎ、chromecast.com/setup にアクセスします。

・Netflix、YouTube、Hulu、 Prime Video、DAZN、dTV、GYAO、U-UEXT、AWA、Spotify、うたパス など

・多数のストリーミングアプリに対応

・対応アプリは800以上。テレビ番組、映画、動画、音楽、ゲーム、スポーツなどさまざまなコンテンツが楽しめます。

・無線:すべてのワイヤレスネットワークに対応Wi-Fi 802.11ac(2.4 GHz / 5 GHz)

・詳しくは g.co/chromecast/apps をご覧ください。(コンテンツによっては有料会員登録が必要です。)

・長さ: 5



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。