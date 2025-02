新品 (おまけ付)BEST GENERATION(数量限定生産盤) / GENERATIONS from EXILE TRIBE ジェネレーションズ (3CD+4Blu-ray) RZCD-86454-SK【2025年の人気アイテム】

商品情報

<収録予定曲>

Disc-1[CD-1]

1.BRAVE IT OUT

2.ANIMAL

3.Love You More

4.HOT SHOT

5.NEVER LET YOU GO

6.Always with you

7.Sing it Loud

8.Evergreen

9.Hard Knock Days

10.ALL FOR YOU

11.AGEHA

12.涙

13.PIERROT

14.太陽も月も

15.BIG CITY RODEO

16.タイトル未定(新曲)



Disc-2[CD-2]

1.花

2.I Believe In Miracles

3.空

4.Y.M.C.A.

5.SUMMER TIME LOVE

6.I Believe

7.Lovres Again



Disc-3[CD-3] ※「International Edition」のCD収録内容と共通

1.BRAVE IT OUT (English Version)

2.ANIMAL (English Version)

3.Love You More (English Version)

4.HOT SHOT (English Version)

5.NEVER LET YOU GO (English Version)

6.Always with you (English Version)

7.Sing it Loud (English Version)

8.Evergreen (English Version)

9.Hard Knock Days (English Version)

10.ALL FOR YOU (English Version)

11.AGEHA (English Version)

12.涙 (English Version)

13.PIERROT (English Version)

14.太陽も月も (English Version)

15.BIG CITY RODEO (English Version)

16.タイトル未定(新曲) (English Version)



Disc-4[BD-1]



・BRAVE IT OUT

・片想い

・A