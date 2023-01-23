『新品 (おまけ付)BEST GENERATION(数量限定生産盤) / GENERATIONS from EXILE TRIBE ジェネレーションズ (3CD+4Blu-ray) RZCD-86454-SK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 07分に出品され03月28日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜収録予定曲＞
Disc-1[CD-1]
1.BRAVE IT OUT
2.ANIMAL
3.Love You More
4.HOT SHOT
5.NEVER LET YOU GO
6.Always with you
7.Sing it Loud
8.Evergreen
9.Hard Knock Days
10.ALL FOR YOU
11.AGEHA
12.涙
13.PIERROT
14.太陽も月も
15.BIG CITY RODEO
16.タイトル未定(新曲)
Disc-2[CD-2]
1.花
2.I Believe In Miracles
3.空
4.Y.M.C.A.
5.SUMMER TIME LOVE
6.I Believe
7.Lovres Again
Disc-3[CD-3] ※「International Edition」のCD収録内容と共通
1.BRAVE IT OUT (English Version)
2.ANIMAL (English Version)
3.Love You More (English Version)
4.HOT SHOT (English Version)
5.NEVER LET YOU GO (English Version)
6.Always with you (English Version)
7.Sing it Loud (English Version)
8.Evergreen (English Version)
9.Hard Knock Days (English Version)
10.ALL FOR YOU (English Version)
11.AGEHA (English Version)
12.涙 (English Version)
13.PIERROT (English Version)
14.太陽も月も (English Version)
15.BIG CITY RODEO (English Version)
16.タイトル未定(新曲) (English Version)
Disc-4[BD-1]
・BRAVE IT OUT
・片想い
・A
[国内盤CD]三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE / FUTURE [CD+BD][7枚組]
¥ 8455
LP 沢チエ 23 - Twenty-three Years Old C3045 CANYON /00260
¥ 8455
10 東京事変 Adult Video TOJT25926 VIRGIN 未開封 /00200
¥ 8455
LP 小坂忠 もっともっと CD7038Z MUSHROOM /00400
¥ 8455
LP 吉田美奈子 扉の冬 3A1004 SHOW BOAT /00400
¥ 8455
LP 亜蘭知子 More Relax M12516 WARNER BROS /00260
¥ 8455
12 大滝詠一 バチェラーガール XDAH93043 NIAGARA /00250
¥ 8455
LP ハイロウズ ハイロウズ KTJR9032 KITTIY /00260
¥ 8455
LP 山下達郎 For You RAL8801 AIR /00260
¥ 8455
LP 山下達郎 Come Along AIR8003 AIR /00260
¥ 8455
愛自己
¥ 8455
詩草
¥ 8455
10 Star Club Toll Gate Ahead 5L5001 ELL /00200
¥ 8455
LP 竹内まりや Variety MOON28018 MOON /00400
¥ 8455
10discs CD 裸のラリーズ Ignuitas Box 10枚組限定cd+dvdボックス YOUTH160 IGNUITAS 未開封 /00340
¥ 8455
5discs CD 松田聖子 プレミアム・ダイアモンド・バイブル SRCL200516 SMR /00864
¥ 8455
BLACK SMOKER
¥ 8455
LP Junko Ohashi & Minoya Central Station Tea 28PL12 PHILIPS Japan Vinyl /00260
¥ 8455
落札価格8455円
520 入札履歴
終了
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