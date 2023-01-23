『デニムジャケット Gジャン リメイク 古着【ロンドン購入品】【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 16時 09分に出品され04月03日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年3月 ロンドンの古着屋で購入したデニムジャケットです。

カスタムされデザイン性が高く、日本では見ないデザインなので個性的なコーデにピッタリです。



肩幅...57.5cm

身幅...64cm

袖丈...62.5cm

着丈...67cm



【ユニークなデザイン】

このNIRVANAのデニムジャケットは、前面と背面に多様なプリント画像が施されており、個性的なスタイルを演出します。



【高品質な素材】

デニム素材を使用しており、耐久性が高く、長期間の使用に適しています。



【カジュアルなスタイル】

カジュアルなコーディネートに最適で、様々なシーンで活躍します。



- 素材: デニム

- デザイン: パッチワーク

- 色: 青

- スタイル: カジュアル

- 特徴: 前面と背面にプリント画像あり



ご覧いただきありがとうございます。



汚れ・破れ・臭いなど...なし



デニムカラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デニムジャケット

Gジャン

リメイク

古着【ロンドン購入品】