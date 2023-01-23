『シフレ NOMADIC ビジネスバッグ メンズ SN-51-52-53 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 42分に出品され04月15日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シフレ NOMADIC ビジネスバッグ メンズ SN-51-52-53 ブラック
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ28cmxマチ9.5cm
・ポケットの数:7(外側3/内側4)
・メイン素材: 450Dポリエステルオックス×1300Dナイロン
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル，ナイロン
・重量:710g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 35.90 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8452円
679 入札履歴
終了
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