『シフレ NOMADIC ビジネスバッグ メンズ SN-51-52-53 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 42分に出品され04月15日 14時 42分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シフレ NOMADIC ビジネスバッグ メンズ SN-51-52-53 ブラック



【商品説明】

・タテ38cmxヨコ28cmxマチ9.5cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・メイン素材: 450Dポリエステルオックス×1300Dナイロン

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル，ナイロン

・重量:710g



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 35.90 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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