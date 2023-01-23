『bruder ブルーダー MB UPS & フォークリフト（フィギュア付き） BR02678【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 31分に出品され04月13日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bruder ブルーダー MB UPS & フォークリフト（フィギュア付き） BR02678
【商品説明】
・推奨年齢：3歳頃から、商品サイズ：L455×H220×W170（mm），スケール/1:16、重量：1185g，パッケージ込み/1705g
【サイズ】
高さ : 19.05 cm
横幅 : 26.67 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8450円
303 入札履歴
終了
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