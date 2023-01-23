『ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィマグナム WF5F OP.GR 117203【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 21時 02分に出品され04月08日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) ライン SA フリークエンシィマグナム WF5F OP.GR 117203
【商品説明】
・半番手重め、ブーストに輪を掛けてパワフルなラインです 大きなドライフライやインジケーターはもとより、最大級のストリーマーやポッパーをもキャスト可能なラインです。ファストアクションのロッドにマッチします。ラインカラーはオプティックグリーン。 ※掲載している商品の画像は代表画像を表示しています。また実物と色が違って見える場合があります。あらかじめご了承下さい。
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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856 入札履歴
終了
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