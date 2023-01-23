『シャネル CHANEL ブルードゥシャネル パルファム(ヴァポリザター) 50mL【香水】誕生日 プレゼント ギフト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 21時 15分に出品され03月30日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブルー ドゥ シャネル パルファムは、アロマティックでインテンスなウッディ フレグランス。パワフルな爽やかさから始まり、ニューカレドニア産のサンダルウッドがラグジュアリーでインテンスな印象を残します。※パッケージリニューアルや生産国の違いなどに伴い掲載画像と異なる場合がございます。