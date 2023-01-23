『ambie wireless earcuffs（アンビー ワイヤレスイヤカフ） Stamp Orange Bluetooth イヤホン ワイヤレ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 28分に出品され03月18日 22時 28分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Stamp Orange AM-BT01

Color:Stamp Orange

マイク方式：ECMエレクトリックコンデンサマイク

バッテリー方式：リチウムポリマー電池125mAh

充電方式：マイクロUSB

連続再生時間：約6時間（待機時間：約650時間）

ペアリング済みスマホとの通信距離： 最大約10mClass 2