『アウトドアプロダクツ OUTDOOR PRODUCTS フラップショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 (1.ブラック)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 01分に出品され03月10日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ OUTDOOR PRODUCTS フラップショルダーバッグ コーデュラナイロン 62031 (1.ブラック)



【商品説明】

・1.ブラック，2.ピンク，3.ライトグリーン，4.スカイブルー，5.パープル，6.レッドモザイク

・OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)

・コーデュラナイロン/フラップショルダーバッグ

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: フラップ

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

OUTDOOR

PRODUCTS

フラップショルダーバッグ

コーデュラナイロン

62031

(1.ブラック)