『イシュタル リュック エドワード メンズ TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 00分に出品され03月18日 19時 00分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック エドワード メンズ TB



【商品説明】

・ストラップの種類: 無

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ14cm

・ポケットの数:11(外側4/内側7)

・持ち手の全長:19cm

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ナイロン

・重量:770g



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 54.29 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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