『ナカバヤシ オフィスチェア デスクチェア 椅子 ブルー RZC-N04BL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 22分に出品され04月15日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他オフィスチェア
【商品名】
ナカバヤシ オフィスチェア デスクチェア 椅子 ブルー RZC-N04BL
ナカバヤシ(Nakabayashi)
【商品説明】
・本体重量 : 7.4kg
・材質 : クッション/ウレタンフォーム
・材質 : 張地/ポリエステル
・材質 : 背・座/ポリプロピレン
・材質 : 脚、キャスター/ナイロン
【サイズ】
高さ : 28.00 cm
横幅 : 53.50 cm
奥行 : 57.50 cm
重量 : 9.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8441円
418 入札履歴
終了
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