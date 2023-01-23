『ナカバヤシ オフィスチェア デスクチェア 椅子 ブルー RZC-N04BL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 22分に出品され04月15日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他オフィスチェア

【商品名】

ナカバヤシ オフィスチェア デスクチェア 椅子 ブルー RZC-N04BL

ナカバヤシ(Nakabayashi)



【商品説明】

・本体重量 : 7.4kg

・材質 : クッション/ウレタンフォーム

・材質 : 張地/ポリエステル

・材質 : 背・座/ポリプロピレン

・材質 : 脚、キャスター/ナイロン



【サイズ】

高さ : 28.00 cm

横幅 : 53.50 cm

奥行 : 57.50 cm

重量 : 9.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。