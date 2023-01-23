『スケートボード スケボー コンプリート パーク 収納袋付き ストリート 大人 子供 初心者 プロ さまざまなトリック遊びに【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 50分に出品され03月26日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報：
サイズ ：幅23CM*長さ117-120cm*高12cm
（手磨きで1-2cm誤差がございますのでご了承ください）
デッキ素材：A級メープル8層
ベアリング：ABEC-11高速静穏ベアリング
ウィール：普通、光る
遊び方 ：dancing，freestyleなど
製品の説明
こちらの商品は海外メーカー直送品となります。
ラッピング不可。ご自身でおねがいいたします。
生産の関係により写真と色、柄が若干異なる場合があります。
遊ぶ前に必ず十分スケートボードを点検して下さい。
坂道での使用は大変危険ですので、絶対に遊ばないで下さい。
いかなる場合でも事故?怪我等、当社では責任を負う事はできません
ABEC-11 ベアリングを使用していますが、生産時期によっては、メーカーにより予告なく仕様変更する場合がございます。
他ネットショップでも併売している為、ご注文後に在庫切れとなる場合がございます。予めご了承ください。
※商品の仕様が多少変更される場合は、お問い合わせまたはメールで連絡させていただきます。その時、早めの返信いただけれ
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落札価格8438円
215 入札履歴
終了
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