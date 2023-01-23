スケートボード スケボー コンプリート パーク 収納袋付き ストリート 大人 子供 初心者 プロ さまざまなトリック遊びに【新年の贈り物】

商品情報

商品情報：



サイズ ：幅23CM*長さ117-120cm*高12cm

（手磨きで1-2cm誤差がございますのでご了承ください）



デッキ素材：A級メープル8層

ベアリング：ABEC-11高速静穏ベアリング



ウィール：普通、光る



遊び方 ：dancing，freestyleなど



製品の説明



こちらの商品は海外メーカー直送品となります。

ラッピング不可。ご自身でおねがいいたします。

生産の関係により写真と色、柄が若干異なる場合があります。

遊ぶ前に必ず十分スケートボードを点検して下さい。

坂道での使用は大変危険ですので、絶対に遊ばないで下さい。

いかなる場合でも事故?怪我等、当社では責任を負う事はできません

ABEC-11 ベアリングを使用していますが、生産時期によっては、メーカーにより予告なく仕様変更する場合がございます。

他ネットショップでも併売している為、ご注文後に在庫切れとなる場合がございます。予めご了承ください。

※商品の仕様が多少変更される場合は、お問い合わせまたはメールで連絡させていただきます。その時、早めの返信いただけれ