『ダークグレー_M フォックスファイヤー タイツ 5023158ウェットウェーディングゲーター UL ウェーディング ゲーター ダークグレー Ｍ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 45分に出品され03月19日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダークグレー_M フォックスファイヤー タイツ 5023158ウェットウェーディングゲーター UL ウェーディング ゲーター ダークグレー Ｍ
others:スタッフバッグ付属
weight:290g
「軽さ」と、ゲーターとして重要な「保温性」「クッション性」という相反する性能に対し、絶妙な厚さとして1mmクロロプレンを本体に採用、さらに膝前部のみ5mm厚クロロプレンを付加しました。
これにより大幅な軽量化に成功。
また左右非対称で立体的に作られたオリジナルパターンにより、優れたフィット感を実現。
膝前部の立体パターンが膝の出っ張りにフィットし、そのすぐ上でベルクロ固定することでずり落ちにくく、下部もふくらはぎをしっかり包み込むようなベルクロレイアウトで、確実に着用することができます。
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落札価格8436円
835 入札履歴
終了
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