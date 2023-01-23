ダークグレー_M フォックスファイヤー タイツ 5023158ウェットウェーディングゲーター UL ウェーディング ゲーター ダークグレー Ｍ【年末の贈り物】

商品情報

ダークグレー_M フォックスファイヤー タイツ 5023158ウェットウェーディングゲーター UL ウェーディング ゲーター ダークグレー Ｍ



others:スタッフバッグ付属



weight:290g



「軽さ」と、ゲーターとして重要な「保温性」「クッション性」という相反する性能に対し、絶妙な厚さとして1mmクロロプレンを本体に採用、さらに膝前部のみ5mm厚クロロプレンを付加しました。



これにより大幅な軽量化に成功。



また左右非対称で立体的に作られたオリジナルパターンにより、優れたフィット感を実現。



膝前部の立体パターンが膝の出っ張りにフィットし、そのすぐ上でベルクロ固定することでずり落ちにくく、下部もふくらはぎをしっかり包み込むようなベルクロレイアウトで、確実に着用することができます。