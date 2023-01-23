『ｉｎｏｔｅｎｋａ 12箇所発熱 S-5XL 電熱ベスト ヒーターべスト メンズ レディース ヒートベスト 20000mAhバッテリー選択可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 05時 04分に出品され03月26日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ｉｎｏｔｅｎｋａ」より引用"



【商品名】

ｉｎｏｔｅｎｋａ 12箇所発熱 S-5XL 電熱ベスト ヒーターべスト メンズ レディース ヒートベスト 20000mAhバッテリー選択可



【商品説明】

・【3段階調整/25から45までの温度範囲】3段階温度調整：高温45・中温35・低温25に分けられます。スイッチを入れてすぐベストは暖かくなりますが、体感的には数分後くらいからポカポカしてきます。 【急速加熱】： この電熱ベストヒーターは最新な炭素繊維（カーボン繊維）材質と輸入した優れるTPU加熱シート材質を採用しており、水洗濯可能。伝統的な電熱線より良い熱効率があり、3秒で速くて滑らかな予熱を達成することができます。この電熱服は放射線なし、ご安心に使ってください。

・【9つのヒーター】9つ加熱シートを背中、腹部などに



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。