『フランクリン franklin バッティンググローブ 手袋 両手用 POWERSTRAP CHROME ホワイト 20491 ホワイト 両手【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 43分に出品され03月23日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「フランクリン」より引用



【商品名】

フランクリン franklin バッティンググローブ 手袋 両手用 POWERSTRAP CHROME ホワイト 20491 ホワイト 両手用/M



【ブランド】

フランクリン



【商品説明】





【商品カテゴリ】

バッティンググローブ



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。