『フランクリン franklin バッティンググローブ 手袋 両手用 POWERSTRAP CHROME ホワイト 20491 ホワイト 両手【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 43分に出品され03月23日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「フランクリン」より引用
【商品名】
フランクリン franklin バッティンググローブ 手袋 両手用 POWERSTRAP CHROME ホワイト 20491 ホワイト 両手用/M
【ブランド】
フランクリン
【商品説明】
【商品カテゴリ】
バッティンググローブ
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 30.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8430円
513 入札履歴
終了
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