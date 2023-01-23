『リニング ROUGE RABBIT V ランニングシューズ クッション 軽量 ジョギング スポーツ スニーカー レディース ブラック ARM【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 17時 07分に出品され05月01日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[リニング] ROUGE RABBIT V ランニングシューズ クッション 軽量 ジョギング スポーツ スニーカー レディース ブラック ARMS010-16H 24CM



【商品説明】

・【素材】アッパーは靴の通気性と安定をさせ、織物で作られています。ゴム製アウトソールは、耐摩耗性と衝撃吸収性がよくて滑りにくいです。

・【軽量で高反発】：ミッドソールは新た特殊発泡剤で作られている、より軽量で反発性に優れたクッショニングシステムが誕生

・【高耐摩耗性ゴム】：Tuff RBは耐摩耗性に優れたゴム素材で、通常のゴム素材よりも優れた耐摩耗性を持ち、靴底の耐摩耗性を効果的に向上させ、シューズの寿命を延ばすことができます。

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: レースアップ

・

CMR-X0BH25Q9XB

【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。