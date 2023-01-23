『ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 02時 43分に出品され03月19日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,427円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応



【ブランド】

ソニー(SONY)



【商品説明】

・128GB

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対温度-25~+85

・最大読み出し速度270MB/s、最大書き込み速度120MB/s

・無償ダウンロード特典「Memory Card File Rescue」利用可能 (インターネット環境が必要)

・耐X線(ISO7816-1準拠)

・耐久性(落下、ひねり、挿抜耐久性)

・防水(IPX7準拠)



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。