『カンゴール マルチファンクショナル リュック KGSA-BG0145 (ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 46分に出品され03月03日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,422円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カンゴール マルチファンクショナル リュック KGSA-BG0145 (ブラック)



【商品説明】

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンゴール

マルチファンクショナル

リュック

KGSA-BG0145

(ブラック)