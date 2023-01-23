『輸入盤 LITTLE FEAT / SAILIN’ SHOES （DELUXE EDITION） [3LP]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 11時 19分に出品され04月11日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/06/23 登録日:2023/05/02 リトル・フィート セイリン・シューズ（デラックス・エディション） 内容:［LP1 ： ORIGINAL ALBUM （2023 REMASTER）］［Side A］1. Easy To Slip2. Cold Cold Cold3. Trouble4. Tripe Face Boogie5. Willin’6. A Apolitical Blues［LP1 ： Side B］1. Sailin’ Shoes2. Teenage Nervous Breakdown3. Got No Shadow4. Cat Fever5. Texas Rose Cafe［LP2 ： HOTCAKES OUTTAKES RARITIES］［Side A］1. Sailin’ Shoes - Demo ＊2. Easy To Fall （early version of “Easy To Slip”） - Demo For Doobie Bros. 3. Texas Rose Cafe - Demo For Doobie Bros. 4. Cold Cold Cold - Alternate Version ＊5. Roto／Tone［LP2 ： Side B］1. A Apolitical Blues - Alternate Version ＊2. Boogie （early version of “Tripe Face Boogie”）3. Trouble - Alternate Version ＊4. Doriville5. Willin’ - Alternate Version ＊6. Easy To Slip - Mono Single Version［LP3 ： Thank You! I’ll Eat It Here： Live At The Palladium Los Angeles CA （8／