『輸入盤 LITTLE FEAT / SAILIN’ SHOES （DELUXE EDITION） [3LP]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 11時 19分に出品され04月11日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,420円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/06/23 登録日:2023/05/02 リトル・フィート セイリン・シューズ（デラックス・エディション） 内容:［LP1 ： ORIGINAL ALBUM （2023 REMASTER）］［Side A］1. Easy To Slip2. Cold Cold Cold3. Trouble4. Tripe Face Boogie5. Willin’6. A Apolitical Blues［LP1 ： Side B］1. Sailin’ Shoes2. Teenage Nervous Breakdown3. Got No Shadow4. Cat Fever5. Texas Rose Cafe［LP2 ： HOTCAKES OUTTAKES RARITIES］［Side A］1. Sailin’ Shoes - Demo ＊2. Easy To Fall （early version of “Easy To Slip”） - Demo For Doobie Bros. 3. Texas Rose Cafe - Demo For Doobie Bros. 4. Cold Cold Cold - Alternate Version ＊5. Roto／Tone［LP2 ： Side B］1. A Apolitical Blues - Alternate Version ＊2. Boogie （early version of “Tripe Face Boogie”）3. Trouble - Alternate Version ＊4. Doriville5. Willin’ - Alternate Version ＊6. Easy To Slip - Mono Single Version［LP3 ： Thank You! I’ll Eat It Here： Live At The Palladium Los Angeles CA （8／
輸入盤 JIMI HENDRIX / FAN PACK ： LIVE 1968 PARIS／OTTAWA [CD]
¥ 8420
輸入盤 JIMI HENDRIX / FAN PACK ： LIVE 1968 PARIS／OTTAWA （LP＋CD T-SHIRT） [LP＋CD]
¥ 8420
輸入盤 DOVES / UNIVERSAL WANT （BOX SET） （LTD） [2LP＋TAPE]
¥ 8420
輸入盤 ELTON JOHN / JEWEL BOX （DEEP CUTS） （LTD） [4LP]
¥ 8420
輸入盤 JOHN LENNON / GIMME SOME TRUTH. （LTD） [4LP]
¥ 8420
輸入盤 SARAH BRIGHTMAN / LA LUNA [SACD]
¥ 8420
輸入盤 SMITHS / QUEEN IS DEAD （DLX） [5LP]
¥ 8420
輸入盤 COLDPLAY / LIVE IN BUENOS AIRES／ LIVE IN SAO PAULO／ A HEAD FULL OF DREAMS [3LP＋2DVD]
¥ 8420
輸入盤 MARILLION / AFRAID OF SUNLIGHT （DELUXE EDITION） [5LP]
¥ 8420
輸入盤 JETHRO TULL / A （40TH ANNIVERSARY EDITION） （LTD） [3CD＋3DVD]
¥ 8420
輸入盤 NEIL YOUNG / STORYTONE [2LP]
¥ 8420
輸入盤 NEIL YOUNG / BLUENOTE CAFE [LP]
¥ 8420
輸入盤 NEIL YOUNG ＆ CRAZY HORSE / WAY DOWN IN THE RUST BUCKET （BOX SET） （LTD） [4LP]
¥ 8420
輸入盤 NEIL YOUNG / YOUNG SHAKESPEARE （DELUXE BOX SET） （LTD） [CD＋LP＋DVD]
¥ 8420
輸入盤 TOM PETTY ＆ THE HEARTBREAKERS / LIVE AT THE FILLMORE 1997 [3LP]
¥ 8420
輸入盤 JOSH GROBAN / CLOSER （20TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） （2LP ORANGE VINYL） [2LP]
¥ 8420
輸入盤 GREEN DAY / DOOKIE （30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） [4CD]
¥ 8420
輸入盤 ROD STEWART / STUDIO ALBUMS 1975-2001 [14CD]
¥ 8420
落札価格8420円
545 入札履歴
終了
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