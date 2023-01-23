『Nobsound EL34 KT88 6L6 6V6 6550 KT66 真空管用 8ピン デュアル バイアス 電流 プローブテスター メー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 03時 23分に出品され04月01日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nobsound EL34 KT88 6L6 6V6 6550 KT66 真空管用 8ピン デュアル バイアス 電流 プローブテスター メー
【商品説明】
・CT1-BOXは、EL34、KT88、6L6、6V6、5881、6550、KT66、KT100、KT120、7027などに適した、バイアス読み取り用のパワーチューブのカソード電流を測定する（チューブの低電圧側)ためにDoukAudioによって設計されています。大電流計を搭載し、読みやすくなります。
・より長い耐用年数のためのセラミックソケットと厚い金メッキを施した丈夫なゴールドピを採用されます。
・デュアル大型電流計リーダー、最大100mAの電流範囲をテストできます。
・優れた導電性を確保するために銅線を採用されます。
・各プローブテスターは、卓越した職人技によってはんだ付けされています。 金属
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 21.70 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8416円
7 入札履歴
終了
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