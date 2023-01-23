『2022 日本語音声ガイド Mongeese ネックスピーカー Bluetooth 5.0 ワイヤレス ウェアラブルネックスピーカー 88g【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 05時 11分に出品され03月08日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022 日本語音声ガイド Mongeese ネックスピーカー Bluetooth 5.0 ワイヤレス ウェアラブルネックスピーカー 88g



【商品説明】

・【3Dサラウンドサウンド&マイク付き】4つ高品質ダイナミックスピーカー搭載したウェアラブルネックスピーカー、「音」に包まれます、3Dサラウンドサウンドを楽しむことができます。口元に近い位置にマイクを搭載し、ハンズフリーに通話対応、在宅勤務中のZoomや Skypeを利用したテレビ会議にも使用できます。（※ご注意：本製品は20段階音量があるため、音量の変化を実感するためには何度か音量ボタンを押す必要があります。 ）

・【低遅延&長時間再生】Mongeeseの首掛けスピーカーは最先端Bluetooth 5.0が搭載されているため、高速転送と安定した接続できます。10メートル以内の範囲で、映像と再生音声



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。