『Tribit bluetooth スピーカー ワイヤレススピーカー 24W ポータブルスピーカー 360度スピーカー IPX7完全防水 20【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 41分に出品され04月23日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tribit bluetooth スピーカー ワイヤレススピーカー 24W ポータブルスピーカー 360度スピーカー IPX7完全防水 20
【商品説明】
・【20時間連続再生＆30mの通信距離】20時間の連続再生ができて、一日中音楽が聴くことが実現できます。Bluetooth4.2技術を搭載されたTribit 360度スピーカー は汎用性高くて、高速かつ途切れのないペアリングにより、iPhone、Androidなどの全ての機種に対応できます。また、Bluetoothの電波をさえ
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 23.30 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8406円
757 入札履歴
終了
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