『新型 ゴルフ距離計 日本語音声機能付き ゴルフ 距離計 レーザー距離計 液晶タッチパネル付き 660yd 光学6倍望遠 防水 レーザー 距【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 10時 23分に出品され04月30日 10時 23分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
新型 ゴルフ距離計 日本語音声機能付き ゴルフ 距離計 レーザー距離計 液晶タッチパネル付き 660yd 光学6倍望遠 防水 レーザー 距
【商品説明】
・?【パッケージ内容＆詳細スペック】電池内蔵・安心なUSB充電式。20秒間操作がない場合は、自動的に省電力モードに切り替えられ、より長持ちで利用できます。109mm*40mm*7mmのサイズで、超軽量の高級プラスチック製で重量は僅か189gです。人間工学に基づいた設計により、本体は手のひらにフィットするため、片手で長時間持つこともでき、安定した測定が可能になります。取り出しやすい専用ケースとレンズクリーナーもつけております。（分かり易い取扱説明書も同封されます。）
・?【精度高いピンロック＆高低差測定機能】最新背景処理技術を採用し、木や草のたくさんある中でも正確に目標物に照準を合わせ、距離を測定
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.10 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8415円
641 入札履歴
終了
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