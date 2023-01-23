新型 ゴルフ距離計 日本語音声機能付き ゴルフ 距離計 レーザー距離計 液晶タッチパネル付き 660yd 光学6倍望遠 防水 レーザー 距【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

新型 ゴルフ距離計 日本語音声機能付き ゴルフ 距離計 レーザー距離計 液晶タッチパネル付き 660yd 光学6倍望遠 防水 レーザー 距



【商品説明】

・?【パッケージ内容＆詳細スペック】電池内蔵・安心なUSB充電式。20秒間操作がない場合は、自動的に省電力モードに切り替えられ、より長持ちで利用できます。109mm*40mm*7mmのサイズで、超軽量の高級プラスチック製で重量は僅か189gです。人間工学に基づいた設計により、本体は手のひらにフィットするため、片手で長時間持つこともでき、安定した測定が可能になります。取り出しやすい専用ケースとレンズクリーナーもつけております。（分かり易い取扱説明書も同封されます。）

・?【精度高いピンロック＆高低差測定機能】最新背景処理技術を採用し、木や草のたくさんある中でも正確に目標物に照準を合わせ、距離を測定



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。