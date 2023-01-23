『OCEAN&EARTH(オーシャンアンドアース)ロングスリーブ ベスト/タッパー/LONG SLEEVE VEST/ウェットスーツ/ブラック/メンズ/男性用/【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 23分に出品され03月26日 15時 23分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DOUBLE BLACK 1.5mm LONG SLEEVE】

1.5mm ウルトラ 360 ネオプレン（スーパーフレックス 起毛素材）のタッパーウェア

・暖かい起毛の裏地

・体にフィットするパネル構造

・肌に優しいフラットロック縫合

・スムーズなパドリングに貢献する脇下のマチ

・脇下もシームレスなので擦れが少ない構造



DOUBLE BLACK SERIES（ダブルブラック シリーズ）

柔軟性の高い ULTRA 360 SUPER STRETCH NEOPRENE 素材

動きやすさを追求したオールラウンドシリーズ

デザインはシンプルかつ高級感のあるブラックベース



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